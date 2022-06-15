Отчаяние Кремля растет: россияне берут практически всех подряд на военную службу

Американский институт военных исследований опубликовал новые данные.

Время чтения: 46 Секунд

Российские власти манипулируют критериями военной службы, что свидетельствует о ее растущем отчаянии в восполнении потерь на фронте новобранцами, оценил в новом отчете Американский институт военных исследований (ISW).

Российские власти продолжают манипулировать критериями прохождения военной службы, чтобы увеличить число потенциальных новобранцев. Кремль намерен поднять верхний возрастной ценз с 40 до 49 лет и снять требование о наличии боевого опыта для танкистов и мотострелковых частей, пишет УРА-Информ.

«Если это правда, изменение указывает на растущее отчаяние Кремля пополнить части на фронте новобранцами, независимо от их небольшой квалификации», — оценили в Институте военного дела.

Эксперты ISW обратили внимание на начавшиеся во вторник военные учения в Беларуси. Однако они оценили, что вступление страны в войну на стороне России все же маловероятно, так как это чревато социальными волнениями, направленными против Александра Лукашенко, и дополнительными международными санкциями. При этом нападение Беларуси на Украину без поддержки, скорее всего, будет малоэффективным, отмечают эксперты.

Ранее мы сообщали, что Запад не заинтересован в распаде России.