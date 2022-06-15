Общество

Еще одну категорию мужчин в Украине освободили от мобилизации

Речь идет о студентах и преподавателях ПТУ.

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Перечень категорий мужчин, которые освобождаются от мобилизации в Украине снова увеличился. Список пополнился еще одной категорий для тех, кто не хочет воевать.

Речь идет о студентах и педагогах Профессионально-технических училищ. Теперь мобилизация не будет касаться этой категории мужчин. За соответствующий законопроект проголосовала Рада, он уже вступил в силу, пишет УРА-Информ.

В тоже время отмучается, что отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения. То есть заочников все равно смогут мобилизовать.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели новые выплаты для переселенцев.

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