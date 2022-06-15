Эксперты выяснили, для чего ВС РФ обстреливают Донецк: названы ключевые цели оккупантов

В последние дни Донецк и другие населенные пункты непризнанных «республик» подверглись сильному обстрелу. Как поясняют в Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО, их осуществляет сама Россия и бойцы «республик» и тому есть несколько причин.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

В ЦПД обратили внимание на то, что российские пропагандисты подхватили новый сюжет: «Украинские войска смело бомбят мирные города Донбасса» и прилегающие оккупированные территории. В результате посыл пропагандистов явно направлен на искоренение украинских военных.

JRC установил, что эти заявления служат двум целям.

«Во-первых, провокация поможет привлечь к союзникам больше оружия и российской военной помощи. Во-вторых, мотивация большинства бойцов ОРДЛО практически нулевая и они не понимают, за какие интересы воюют, поэтому взрыв Донбасса становится дополнительным стимулом и пониманием того, что они правильно поступают, воюя там. «Украина», — сказал JRC.

Стоит отметить, что накануне в Донецке заявили о «самой мощной бомбардировке в конфликте». Говорят, что за одну ночь по городу было произведено более 300 выстрелов. При этом жители оккупированного города написали в соцсетях, что бомбежку осуществили боевики и сама Россия.

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