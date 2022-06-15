Американская разведка назвала три сценария продолжения войны в Украине для Кремля

Аналитики США высказали свое мнение о том, что будет дальше.

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По состоянию на середину июля у Кремля существует три варианта продолжения военных действий в Украине. Такое мнение высказали аналитики разведслужб США.

Они считают, что российский президент Владимир Путин в конечном итоге сможет использовать захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения. Сейчас фаза войны вошла в решающий момент и ведение войны РФ может развиваться по трем сценариям, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Первый вариант развития событий – Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это будут медленное продвижение, которое фактически видно сейчас.

Второй вариант – фронт остановится и фактически будет неподвижным на месяцы, если не на годы. Такой сценарий принесет большие потери обеим сторонам, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий сценарий по мнению аналитиков самый маловероятный. Путин решит пересмотреть ближайшие задачи вторжения, объявить о “победе”.

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