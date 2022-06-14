В Украине ввели новые выплаты для переселенцев: СМИ рассказали, сколько и кому положено

Украина запустила новую программу выплат для уязвимых слоев населения из оккупированных территорий. Единовременный платеж по ней составляет 6660 гривен на человека.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Программа распространяется на жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также других территорий, занятых на момент реализации проекта.

В программе участвуют следующие группы населения:

• люди, ведущие домашнее хозяйство самостоятельно;

• беременные или находящиеся на грудном вскармливании дети;

• многодетные родные страны;

• дети группы риска (дети в районах активных боевых действий или с хроническими заболеваниями или дети-сироты и т.п.);

• люди старше 50 лет с особыми потребностями;

• люди с ограниченными возможностями;

• Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и травмами, полученными в результате боевых действий.

Для запроса выплат необходимо обратиться по одному из номеров горячей линии (ежедневно с 8:00 до 18:00, кроме субботы): +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50.

Затем вам нужно отправить копии документов в чат-бот Viber или Telegram. Требуются копии следующих документов:

• Первая и вторая страницы паспорта и требование о регистрации (в случае удостоверения личности – копия обеих сторон и заявление о регистрации) для каждого члена семьи;

• Идентификационный номер;

• свидетельство о рождении;

• документ, подтверждающий категорию/критерии незащищенной уязвимости.

Сайт предупреждает, что документы, отправленные без согласия оператора, не являются основанием для регистрации в поддержке. После одобрения заявки вы получите смс о накоплении средств.

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