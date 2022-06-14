Общество

В Северодонецке ситуация крайне обострена – Гайдай

Российская армия продолжает штурм города, но украинские защитники держатся.

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Ситуация в Северодонецке Луганской области крайне обострена. Об этом в своей утренней сводке сообщил глава ОГА(ОВА) Сергей Гайдай.

Он отмечает, что штурм города продолжает уже больше суток. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. Российская армия уничтожают многоэтажки и «Азот», пишет УРА-Информ.

“У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться”, – написал Гайдай в своем телеграм канале.

Он также добавил, что наступление в районе Метелкиного у противника не удался.

Также по его данным активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал, на каком расстоянии находятся ВСУ от Херсона.

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