Общество

В ОРДО намерены транслировать судилища над украинскими военнопленными

Важно, что и на той территории, где «пока» Украина, люди смогут убедиться в том, какие «преступления» якобы совершали украинские защитники

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На временно оккупированных территориях Донбасса намерены устроить показательные судилища над украинскими военнопленными. Об этом заявил некий «юрист» Ярослав Ющенко, передает УРА-Информ.

«Денацификация» якобы пойдет семимильными шагами, если повсюду обеспечить прямые трансляции из зала «суда. Не только приговоры, но и перечисление всех преступлений, совершенных „нацистами“, должно быть максимально публичным. Возможно, обеспечить это с помощью прямых трансляций из зала „суда“ на большие экраны, установленные везде», – отметил пособник оккупантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ крайне важно попытаться разрушить железнодорожную часть Крымского моста, а также постараться сделать все для ограничения движения автотранспорта по нему. 

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