Эксперт рассказал, как правильно разрушить Крымский мост

Железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту

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ВСУ крайне важно попытаться разрушить железнодорожную часть Крымского моста, а также постараться сделать все для ограничения движения автотранспорта по нему. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам — въезду и выезду с моста — и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы», – заявил Жданов.

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