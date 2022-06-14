Общество

Бои за Северодонецк продолжаются: Россия отправляет на войну неподготовленных резервистов

Важная задача для российской армии.

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Россияне вытеснили украинцев из центра Северодонецка, но полностью окружить защитников города не удалось. Тем временем Россия продолжает отправлять резервистов и добровольцев на войну без надлежащей подготовки, говорится в новом отчете Института военных исследований (ISW).

По данным местных властей, российская армия разрушила последний мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанский в Луганской области, и до сих пор имеет значительное преимущество в артиллерии. Украинцы, однако, защищаются на химзаводе «Азот», и им по-прежнему удается эвакуировать солдат и собирать подкрепления в ограниченном количестве, но эвакуация мирных жителей невозможна, пишет УРА-Информ.

Тем временем Россия продолжает направлять добровольцев и резервистов для поддержки текущих операций. По сообщениям прокремлевских СМИ, за несколько дней до отправки в Украину резервисты еще тренировались в обращении со стрелковым оружием, подчеркивает ISW.

В понедельник российские войска предприняли безуспешные попытки сухопутными атаками перерезать пути сообщения украинских войск в районе Попасной (Луганская область) и Бахмута (Донецкая область). Россия также потерпела неудачу в своих попытках атаковать юго-восточнее Изюму (Харьковская область) и севернее Славянска (Донецкая область), подчеркивается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ приблизились к Херсону очень близко.

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