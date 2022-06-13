Общество

В РФ придумали новое название для Макдональдса: люди были возмущены

Россияне выбрали новое название (“Вкусно и точка”) для сети McDonald’s, покинувшей российский рынок из-за вторжения оккупантов в Украину.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В России объявлено новое официальное название бывшей американской сети ресторанов McDonald’s, которую после ухода компании с российского рынка перешел к местному предпринимателю. Ранее McDonald’s принял решение уйти из России в связи с военным вторжением российской армии на территорию Украины.

Спустя несколько месяцев принимается окончательное решение: бывший Макдональдс РФ будет работать под названием «Вкусно и в точку». Об этом сообщили сегодня российские информационные агентства со ссылкой на заявление генерального директора нового владельца компании в РФ Олега Парова.

Не впечатлил и новый логотип россиян. Очень напоминает логотип отеля Marriott.

Однако российские пользователи социальной сети не в восторге от нового бренда, ведь название у него крайне неудачное. Общественность считает новый логотип сети не менее удачным.

“Вкусно и точка?!! Серьезно?!!! Так должна называться самая большая сеть в стране? Понимаю, сделали быстро, но вот что…”, “Что-то вроде грузинского блюда” “” “” И вкусно. “А если тебе это не нравится, то ты сидишь под статьей о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. – Агрессивно?” Что касается вопроса, я полностью согласен, это правда. Насчет вкусного есть большие сомнения», — прокомментировали россияне выбор нового имени.

Напомним, священники РФ благословляют солдат на убийства: ВСУ опубликовали возмутительный пост.

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