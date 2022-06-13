В Киеве прошла акция «Последний день России»: журналисты сообщили, что на ней происходило

Столица Украины отличилась новым перформансом, который привлек внимание соцсетей. Общественность решила устроить своеобразный «Последний день России». Что символично, акция состоялась около посольства Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В Киеве прошла акция «Последний день России». Люди подошли к посольству РФ. Среди них были как граждане Российской Федерации, которые раскаялись, так и активисты с украинскими паспортами», – сказано в сообщении.

Что примечательно, мужчина демонстративно сжег собственный паспорт Российской Федерации. Он сообщил, что такой поступок является знаком протеста против агрессии России, которая направлена к Украине.

Отмечается, что акция прошла успешно и месседж был одобрен со стороны общества. Однако до сих пор неясно, как отреагировали на него в стране-агрессоре.

Напомним, украинцам не стоит терять бдительность: в Черном море нацелено 40 крылатых ракет.