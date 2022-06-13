Общество

Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика

Такое мнение высказали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.

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На данный момент риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика. Такое мнение высказали исследователи Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По словам экспертов, из-за напряженности в отношениях между странами “ядерного клуба” сейчас самая высокая вероятность применения ядерного оружия со времен Холодной войны, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление организации.

“Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны”,— говорится в докладе SIPRI.

Ситуацию усугубила война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными государствами.

При этом в докладе не сообщается кто именно может применить это оружие. Однако за последние десятилетия ситуация в этом вопросе стала критической.

Ранее мы сообщали, что Россия готовиться сорвать поставки оружия по ленд-лизу.

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