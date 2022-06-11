«От Донецка скоро ничего не останется»: Ходаковский сообщил о новой тактике

Также он предположил, что «все идет по плану»

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В «ДНР» якобы осваивают новое направление для наступления на Украину, и «якобы побеждают» даже независимо от того, стоят ли подразделения НВФ на месте или идут вперед. Такое заявление сделал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Я ни в коем случае не за тактику стояния — от Донецка скоро ничего не останется, если мы будем стоять. Но я умеряю пыл тех, кто видит в стоянии поражение. Сейчас вся здоровая Россия активизировала любые ресурсы, чтобы обеспечить преимущество по всем направлениям. Только на днях я присутствовал при испытании опытного образца сверхдешевого летающего снаряда и давал свои рекомендации в меру своего представления о предмете», -заявил он.

В Кремле, по словам боевика, якобы прекрасно знают о настоящем положении дел в Украине.

«Раскачиваемся мы долго — это правда, — но это в нашей природе. Так что все идет по плану. Не по нашему, а по тому, который определен свыше», – добавил он.

Ранее сообщалось, что переселенец из Донецка, а также украинский журналист Денис Казанский рассказал, для чего жители оккупированного Донбасса начали войну.