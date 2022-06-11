Общество

Глава Донетчины обратился с важным призывом к жителям Бахмута и Славянска

Чиновник обратил внимание на то, что в соцсетях распространяют фейковую информацию, что при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал людей на территории Славянска и Бахмута экстренно эвакуироваться. Он заявил, что им не ждать, пока боевые действия дойдут до жилых кварталов. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

«Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами. При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только выезжающим, но и вывозящим. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» якобы осваивают новое направление для наступления на Украину, и «якобы побеждают» даже независимо от того, стоят ли подразделения НВФ на месте или идут вперед. 

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