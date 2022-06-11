Общество

Адмирал США рассказал, чем обернется война в Украине для Путина

То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось вязкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце.

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Война в суверенной Украине, которую развязали в Кремле, становится для президента Путина его «личным Вьетнамом». Об этом заявил американский адмирал Джеймс Ставридис в колонке для Time, передает УРА-Информ.

«То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось вязкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце. Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда Штаты. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят. Также Украине поставляют оружие десятки стран, коммунистическому Вьетконгу помогал в основном один Советский Союз. К тому же СССР был не слишком богатым, тогда как партнеры Украины — самые богатые страны мира, поэтому для них поддержка Киева не является большим финансовым бременем. Все это является предпосылками для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением — только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме», – отметил военный.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал людей на территории Славянска и Бахмута экстренно эвакуироваться. Он заявил, что им не ждать, пока боевые действия дойдут до жилых кварталов. 

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