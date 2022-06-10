Общество

Украинцам не стоит терять бдительность: в Черном море нацелено 40 крылатых ракет

Россия может усилить ракетные атаки на Украину

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В Черном море четыре надводных носителя крылатых ракет армии РФ находятся на постоянной основе. Также в последнее время была подтянута еще одна подводная лодка. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк, передает УРА-Информ.

В сторону Украины нацелены 40 крылатых ракет.

«Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму», – отметила она.

Ранее сообщалось, что переселенец из Донецка, а также украинский журналист Денис Казанский рассказал, для чего жители оккупированного Донбасса начали войну. 

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