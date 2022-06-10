Общество

Коллаборанты идут в утиль: назначен новый руководитель “правительства ДНР”￼

Власть передается россиянам напрямую

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На временно оккупированных территориях назначен новый «руководитель правительства ДНР россиянин Виталий Хоценко. Известно, что его назначение состоялась одновременно с визитом в «ДНР» первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

После назначения Кириенко, как отметил Андрющенко, в ОРДО местные коллаборанты «идут в утиль».

«Привет Иващенко, еще не поздно сдаться в плен в Украину. Хотя бы сохранишь жизнь. Сценарий контроля Мариуполя из-за маргинализации и бандитизма вступает в действие. Ну и главное. Никаких референдумов. Прямая интеграция в Россию набирает обороты», – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированных солдатами РФ городах Запорожской области начались стычки между коллаборантами. 

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