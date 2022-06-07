«Связи нет, конкретного мы ничего не знаем»: мать “Калины” рассказала о пленных с “Азовстали”

Она уточняет, что ничего не знает об условиях, в которых сейчас находится сын

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Мать заместителя командира героического полка «Азов» Святослава «Калины» Паламара Лидия в эфире Радио Свобода заявила, что слышала голос своего сына последний раз 20 мая, и пока ничего не знает о его судьбе. Об этом пишет УРА-Информ.

«В последний раз я его слышала 20 числа, когда уже кончилась, будем говорить эвакуация мирных, раненых. И уже 20 утром был подписан приказ сложить оружие и выйти командирам. Тогда он позвонил по телефону и сказал: «Некоторое время, мама, мы не будем иметь связи. Не переживай. Все будет хорошо», – отметила женщина.

Мама украинского защитника до сих пор ничего не знает об условиях, в которых сейчас находится сын.

«Связи нет, конкретного мы ничего не знаем — есть ли там Красных крест, есть ли ООН. Нас уверяют, что пытка там не ведут, что дети под присмотром, и что все с ними хорошо. Мы надеемся, все-таки, что у них есть человечность. Они публичные люди. Думаю, что-то обещание, которое давала наша власть, будет соблюдено. Что наши дети будут обменены и будут живы», – добавила женщина.

Ранее сообщалось, что в случае прорыва российских военных на Донбассе ситуация на территории Украины может значительно ухудшиться, так как оккупанты могут вернуться на север, а также расширить наступление на юг страны.