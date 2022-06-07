Гиркин назвал провальной “спецоперацию” Кремля, и высмеял правительство РФ

Власти РФ на данный момент уже презираема во всех социально-активных слоях общества и держится только на чиновничестве

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Правительство Кремля явно ожидало «быстрой победы» в суверенной Украине. Вот, спустя три месяца итоги так называемой в россии «спецоперации» трудно назвать хоть какой-то «победой». Об этом в своем Телеграмм-канале пишет бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«ВС РФ демонстрируют столь-же удручающую неэффективность, а их командование — неспособность к адекватному руководству. Власти откровенно боятся проводить даже самые необходимые мобилизационные мероприятия — ибо опасаются „расшатать стабильность“. А когда решатся (ход военных действия непременно к тому вынудит) — то сделают это в самый последний момент, когда „кредит доверия“ от общества будет исчерпан до последней капли, а ухудшающееся социально-экономическое положение населения будет способно спровоцировать взрыв гнева и возмущения.», – заявил Гиркин.

Ранее сообщалось, что мать заместителя командира героического полка «Азов» Святослава «Калины» Паламара Лидия в эфире Радио Свобода заявила, что слышала голос своего сына последний раз 20 мая, и пока ничего не знает о его судьбе.