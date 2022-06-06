Запад снова начал обсуждать условия перемирия: источник ОП раскрыл, что дал понять Зеленский

Соединенные Штаты, Великобритания, а также Евросоюз начали обсуждать важную для Киева тему, которая касается фактически всех жителей Украины. Выяснилось, что речь идет о перемирии, которое может принести благо немалому количеству людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что США, Британия, а также страны Евросоюза обсуждают условия по перемирию в Украинском государстве на основе драфтов представителей Офиса Президента. Владимир Зеленский дал четкое понимание партнерам Запада, что торговля суверенитетом Украины – это не вариант. Более того, он заявил, что переговоры с Российской Федерацией возможны только после того, как войска будут отодвинуты на границы 24 февраля», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неясно, дадут ли результаты подобного рода переговоры. Ведь ежедневно Кремль бомбит города Украины и для многих людей это является до сих пор шоком.

Напомним, в МВД Украины назвали самые горячие направления на фронте.