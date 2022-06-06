Общество

В Минобороны назвали населенные пункты, где ВСУ отбили наступление врага

В общей сложности ВСУ успешно отбили 7 российских атак

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В Министерстве обороны Украины назвали населенные пункты, где украинские военные отбили наступление врага. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

«Армия России наступала в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного. В общей сложности ВСУ успешно отбили 7 российских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в очередной раз готова нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок ВСУ РСЗО дальнего действия от западных партнеров. 

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