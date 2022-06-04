Общество

В МВД Украины назвали самые горячие направления на фронте

Российские оккупанты подтянули значительные силы

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В полномасштабной войне РФ против Украины самыми горячими точками на фронте остаются Северодонецк и Славянское направление. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, передает УРА-Информ.

В Северодонецке ситуация крайне тяжелая. Сейчас оккупационные войска РФ подтянули в город значительные силы.

Вторая самая горячая точка в Украине на данный момент – это направление на Славянск.

«Россияне сейчас подтягивают туда максимальное количество сил, которые у них есть. На этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп, а одна такая группа — это 600−800 человек, это более 30 БТРов, 10 танков», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что совсем скоро уже украинские войска пойдут в активное контрнаступление на оккупированные территории. 

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