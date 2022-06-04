В “ДНР” готовы запустить электричку из Донецка на юг Украины, но есть нюанс

Недалеко от Донецка идут бои, поэтому между Донецком и Волновахой железнодорожного сообщения пока нет

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На временно оккупированных территориях Украины готовы запустить электричку из неподконтрольного Донецка на юг, но есть небольшие помехи. По словам так называемого и.о. генерального «директора» трансграничного «концерна» «Железные дороги Донбасса» Владимира Кабация, российские оккупанты якобы готовы запустить жд сообщение на электричке из Донецка на юг Украины, но сейчас им мешают военные действия. Об этом пишет УРА-Информ.

«Недалеко от Донецка идут бои, поэтому между Донецком и Волновахой железнодорожного сообщения пока нет. Но, как только обстановка позволит, мы этот участок обследуем и введем в эксплуатацию», – отметил Кабация.

Ранее сообщалось, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, полномасштабная война в государстве может закончиться в любой момент.