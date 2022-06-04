Общество

Россия отправила в Черное море пять больших десантных кораблей

Могут снова попасться на украинские ракеты.

Время чтения: 40 Секунд

Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей трех флотов. Кроме того, в Черном море, по данным украинской стороны, боевые задачи выполняют три ракетных корабля и одна подводная лодка.

3 июня российское агентство ТАСС сообщило, что в Черном море находятся 12 десантных катеров. Портал Крым.Реалии подчеркивает, что корабли были выведены в море в феврале — как сообщалось — для участия в маневрах, пишет УРА-Информ.

В настоящее время семь десантных кораблей этой группы находятся в бухтах Севастополя в аннексированном Крыму, часть из них находится на ремонте. Пять десантных кораблей были выведены в море.

По данным украинского оперативного командования “Юг”, в Черном море, помимо пяти десантных кораблей, находятся еще три ракетных корабля и одна подводная лодка. Именно из последней весьма часто обстреливаются украинские территории.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ заявили об обмене телами погибших военных

Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

Оккупанты в Мариуполе нашли новый способ скрыть военные преступления: жуткие подробности

Россияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах

В МВД Украины назвали самые горячие направления на фронте

Российские оккупанты подтянули значительные силы

Украина перейдет в интенсивное контрнаступление: Подоляк назвал сроки

Вскоре Украина перейдет в интенсивное контрнаступление

В разведке Британии назвали фактор недавних тактических успехов РФ

Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам

В “ДНР” готовы запустить электричку из Донецка на юг Украины, но есть нюанс

Недалеко от Донецка идут бои, поэтому между Донецком и Волновахой железнодорожного сообщения пока нет