Россия отправила в Черное море пять больших десантных кораблей

Могут снова попасться на украинские ракеты.

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Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей трех флотов. Кроме того, в Черном море, по данным украинской стороны, боевые задачи выполняют три ракетных корабля и одна подводная лодка.

3 июня российское агентство ТАСС сообщило, что в Черном море находятся 12 десантных катеров. Портал Крым.Реалии подчеркивает, что корабли были выведены в море в феврале — как сообщалось — для участия в маневрах, пишет УРА-Информ.

В настоящее время семь десантных кораблей этой группы находятся в бухтах Севастополя в аннексированном Крыму, часть из них находится на ремонте. Пять десантных кораблей были выведены в море.

По данным украинского оперативного командования “Юг”, в Черном море, помимо пяти десантных кораблей, находятся еще три ракетных корабля и одна подводная лодка. Именно из последней весьма часто обстреливаются украинские территории.

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