Появилась новая информация по пленным из Азовстали

С ними существует постоянная связь.

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Появилась новая информация по поводу ситуации из пленными из Азовстали. Новые подробности рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

В эфире телемарафона он рассказал о том, что сотрудники разведки Министерства обороны коммуникируют с пленными украинскими военными, которые защищали Азовсталь. Также он добавил, что украинские защитники обязательно вернуться домой, пишет УРА-Информ.

Монастирский также отметил, что именно через разведчиков власти узнают о условиях содержаниях, питании и о способах освобождения.

“Мы все знаем, что наши герои вернутся домой, и мы для этого делаем сейчас все возможное. Это одна из героических страниц истории не только этих 100 дней, но и всей истории Украины, ведь мы понимаем, что каждый день, который мы прожили во время этой войны, будет описан и войдет в истории великой Украины”, – сказал министр.

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