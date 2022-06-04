Общество

Оккупанты в Мариуполе нашли новый способ скрыть военные преступления: жуткие подробности

Россияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах

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Оккупацинные силы РФ сносят поврежденные дома в Мариуполе без поиска тел погибших. Усопших граждан Украины вместе с мусором попросту вывозят на свалку. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Уже нет зданий на проспекте Единства 56−60. Их сносили по усиленной охране с привлечением «государственных волонтеров», – пишет Андрющенко.

Военные РФ уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших украинских граждан в разбитых домах.

«Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», – добавил Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в полномасштабной войне РФ против Украины самыми горячими точками на фронте остаются Северодонецк и Славянское направление.

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