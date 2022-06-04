Общество

Когда закончится война в Украине: в ОПУ дали ответ

Война может быть парадоксальной

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По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, полномасштабная война в государстве может закончиться в любой момент. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Подоляка.

«Война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончиться, но обязательно на условиях Украины. Она может закончиться и за месяц, а может закончиться к зиме. Потому что война — это не только математика на поле боя. Сегодня, к сожалению, на востоке есть определенная концентрация ресурсов россиян, прежде всего техники и военных, и, безусловно, очень интенсивные боевые действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры. Тогда математика будет другой. Но, кроме математики, войны еще имеет свою психологию. Многие факторы влияют на внутренний мир в РФ», – подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует использовать американское вооружение в войне для атаки объектов на территории России.

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