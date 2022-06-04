Из названия театра в Одессе убрали слово «русский»

Важный шаг по отношению к агрессору.

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Представители Одесского областного совета приняли решение убрать слово «русский» из названия театра в Одессе. После того, как в Украине началась российская агрессия, сотрудники обратились с просьбой о смене названия.

«Депутаты поддержали проект решения об изменении наименования Одесского коммунального предприятия «Академический русский драматический театр», — говорится в официальном сообщении Одесского горсовета, пишет УРА-Информ.

После начала российской агрессии против Украины работники театра предложили убрать из названия слово «российский».

«В это непростое для страны время коллектив театра просит депутатов областного совета изменить его название на Одесский академический драматический театр», — сообщалось на сайте театра в начале марта.

Одесский академический театр драмы — старейший театр юга Украины.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.