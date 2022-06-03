Общество

Жителей столицы предупредили об опасности в Киевском море: стало известно, что там находится

В условиях войны с Российской Федерацией, к сожалению, некоторые места в Украинском государстве все еще остаются опасными. В частности, это касается зон, где велись или ведутся активные боевые действия.

Время чтения: 28 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Большое количество техники врага, а также боеприпасов располагаются в Киевском море. Существуют дроны подводного формата, цель которых заключается в разминировании, фиксации и находках снарядов. После первого месяца войны мы видели в Киевском море десантные корабли. Так же там находится немалое количество вражеских вертолетов. Там они располагаются с боекомплектами», – процитировали в источнике Монастырского.

Затем было добавлено, что для граждан Киевское море сейчас опасно, поскольку высока вероятность наткнуться на снаряд или другие опасные предметы.

Напомним, оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ уже выкрала часть суден из портов Украины

В украинских портах остаются заблокированными 68 иностранных судов

“Смеются и издеваются”: Гиркин расстроен положением дел армии РФ

В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль

100 дней войны с Россией: топ-5 побед украинской армии

За сто дней полномасштабных действий у украинской армии было много успешных действий.

Бесстрашные российские десантники бегут с Украины: уже 257 военных написали отказы

Они даже себя травмируют, чтобы не попасть на передовую

Мирные жители сопротивляются: Кремль не знает, как интегрировать оккупированные территории

Все идет не по плану Москвы.

Американские инструкторы уже обучают украинцев: речь идет о системе HIMRAS

Уже за несколько недель оружие может оказаться на поле боя.