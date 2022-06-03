Жителей столицы предупредили об опасности в Киевском море: стало известно, что там находится

В условиях войны с Российской Федерацией, к сожалению, некоторые места в Украинском государстве все еще остаются опасными. В частности, это касается зон, где велись или ведутся активные боевые действия.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Большое количество техники врага, а также боеприпасов располагаются в Киевском море. Существуют дроны подводного формата, цель которых заключается в разминировании, фиксации и находках снарядов. После первого месяца войны мы видели в Киевском море десантные корабли. Так же там находится немалое количество вражеских вертолетов. Там они располагаются с боекомплектами», – процитировали в источнике Монастырского.

Затем было добавлено, что для граждан Киевское море сейчас опасно, поскольку высока вероятность наткнуться на снаряд или другие опасные предметы.

Напомним, оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине.