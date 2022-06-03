Общество

В ВСУ назвали важное условие для того, чтобы завершить войну

Нужно разделить Россию на части.

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Важным моментом для победы над Россией должно стать условие ее разделения на части. Такое заявление сделал пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он считает, что разделение России на части позволит не дать ей возможность для агрессии в будущем. Ковалев рассказал, что ВСУ удалось подорвать мотивацию оккупантов, а также настроения внутри российской “партии войны”, пишет УРА-Інформ со ссылкой на Апостроф.

“Российская Федерация не рассчитывала на столь долгую и затяжную войну. У них заканчиваются офицеры и кадровые специалисты. Мы видим, как Путин в первые недели войны фактически уничтожил элиту своей армии на Гостомельском аэродроме, куда выбросили десантные войска. Рано или поздно в российской федерации закончатся ракеты, а из-за введенных санкций у них нет возможности собирать новые”, – заявил он.

Ковалев добавил, что Украина не должна идти на заморозку конфликта и вполне может откинуть оккупанта от со своей территории и даже освободить Крым.

Ранее ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.

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