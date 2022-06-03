Общество

Мирные жители сопротивляются: Кремль не знает, как интегрировать оккупированные территории

Все идет не по плану Москвы.

Время чтения: 45 Секунд

У россиян проблемы с контролем над украинским обществом на оккупированных территориях. «Применяемые меры непоследовательны, что свидетельствует о том, что Кремль не знает, как интегрировать эти сферы», — заявили в последнем отчете эксперты американского Института военных исследований (ISW).

Российские оккупационные власти продолжают борьбу за установление прочного общественного контроля на оккупированных территориях Украины. В Украинском центре сопротивления заявили, что оккупационные власти только «созданы на бумаге» и не в состоянии контролировать население, принуждать к использованию рублей или вводить бюрократические процедуры, пишет УРА-Информ.

В центре подчеркнули, что мирные жители Украины поддерживают партизанскую деятельность и систематически саботируют назначенные Россией власти, говорится в ежедневном отчете о войне в Украине за четверг.

Кремль продолжает применять непоследовательные меры на оккупированных территориях юга Украины, что свидетельствует о повсеместном сопротивлении украинцев и, скорее всего, также об отсутствии у российских властей решимости как интегрировать эти территории, считают эксперты Института иностранных дел.

Ранее в ВСУ назвали важное условие для того, чтобы завершить войну.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ уже выкрала часть суден из портов Украины

В украинских портах остаются заблокированными 68 иностранных судов

“Смеются и издеваются”: Гиркин расстроен положением дел армии РФ

В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль

100 дней войны с Россией: топ-5 побед украинской армии

За сто дней полномасштабных действий у украинской армии было много успешных действий.

Бесстрашные российские десантники бегут с Украины: уже 257 военных написали отказы

Они даже себя травмируют, чтобы не попасть на передовую

Жителей столицы предупредили об опасности в Киевском море: стало известно, что там находится

В условиях войны с Российской Федерацией, к сожалению, некоторые места в Украинском государстве все еще остаются опасными. В частности, это касается зон, где велись или ведутся активные боевые действия.

Американские инструкторы уже обучают украинцев: речь идет о системе HIMRAS

Уже за несколько недель оружие может оказаться на поле боя.