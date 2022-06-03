Мирные жители сопротивляются: Кремль не знает, как интегрировать оккупированные территории

Все идет не по плану Москвы.

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У россиян проблемы с контролем над украинским обществом на оккупированных территориях. «Применяемые меры непоследовательны, что свидетельствует о том, что Кремль не знает, как интегрировать эти сферы», — заявили в последнем отчете эксперты американского Института военных исследований (ISW).

Российские оккупационные власти продолжают борьбу за установление прочного общественного контроля на оккупированных территориях Украины. В Украинском центре сопротивления заявили, что оккупационные власти только «созданы на бумаге» и не в состоянии контролировать население, принуждать к использованию рублей или вводить бюрократические процедуры, пишет УРА-Информ.

В центре подчеркнули, что мирные жители Украины поддерживают партизанскую деятельность и систематически саботируют назначенные Россией власти, говорится в ежедневном отчете о войне в Украине за четверг.

Кремль продолжает применять непоследовательные меры на оккупированных территориях юга Украины, что свидетельствует о повсеместном сопротивлении украинцев и, скорее всего, также об отсутствии у российских властей решимости как интегрировать эти территории, считают эксперты Института иностранных дел.

Ранее в ВСУ назвали важное условие для того, чтобы завершить войну.