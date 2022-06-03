Министр обороны Великобритании подтверждает поставку Украине РСЗО М270

Новая помощь от британцев.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в четверг, что Великобритания предоставит Украине ракетные установки РСЗО M270, а также будет обучать украинских солдат на своей территории для их эксплуатации.

Уоллес не уточнил, сколько единиц РСЗО M270 отправится в Украину. Вместо этого он подтвердил, что решение было принято в тесном сотрудничестве с властями США, пишет УРА-Информ.

В среду сайт Politico сообщил, что Великобритания запросила у властей США разрешение на передачу этих пусковых установок американского производства Украине, и что премьер-министр Борис Джонсон должен обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Также в среду Байден объявил о передаче Украине четырех пусковых установок HIMARS, которые представляют собой несколько более новую версию РСЗО M270.

РСЗО — это многоцелевая бронированная гусеничная пусковая установка. В варианте, который будет поставлен Великобританией, дальность пуска ракет составляет примерно до 80 км.

Ранее мы сообщали, что США готовят новый пакет помощи для Украины.