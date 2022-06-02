В Киевской области усилили контроль за соблюдением комендантского часа: Кулеба сказал, в чем причина

Представитель ОГА Алексей Кулеба сообщил о том, что власти намерены всерьез взяться за тех, кто нарушает комендантский час. Причина заключается в особой опасности, которая, к сожалению, все еще нависает над столицей Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Кулеба заявил, что в Киеве, а также области решили усилить контроль за соблюдением комендантсктого часа. Причина заключается в активности диверсионно-разведывательных групп. Он сказал, что граждане должны соблюдать светомаскировочный решим. Кроме того, никто не должен игнорировать воздушную тревогу, поскольку это безопасность и жизни людей», – сказано в сообщении.

Известно, что в Киеве часто замечают людей, которые работают на руку Кремлю. Они могут либо писать антиукраинские комментарии с призывами чуть ли не убивать представителей ВСУ, либо же распространяют популярные политические месседжи Российской Федерации.

Напомним, у ВСУ появился плацдарм для освобождения Херсона – эксперт рассказал о новых успехах армии Украины.