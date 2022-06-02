Общество

Российские солдаты отказываются воевать в Украине – Wall Street Journal

Американское издание написало о тех, кто отказывается воевать.

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Сотни российских солдат дезертировали или отказались подчиняться приказам не воевать в Украине, подтверждают документы, полученные Wall Street Journal. Газета указывает, что на самом деле дезертиров было, безусловно, гораздо больше.

По информации “WSJ”, получается, что 4 марта командир военной базы приказал уволить несколько сотен военнослужащих, отказавшихся выполнять свои обязанности вблизи границы с Украиной, пишет УРА-Информ.

На начальном этапе вторжения российские войска столкнулись с жестким сопротивлением и понесли огромные потери, а дезертирство и неподчинение военнослужащих, в том числе Росгвардии, еще больше усугубили проблемы, подчеркивает «WSJ».

Это ставит российские власти перед дилеммой, как наказать солдат, которые отказываются подчиняться приказам, не придавая делу большей огласки, что может еще больше ограничить количество людей, желающих вступить в армию и воевать в Украине, считают эксперты.

«Так много людей не хотели воевать», — сказал российский адвокат Михаил Бениас, представляющий несколько военных Росгвардии. Из документов видно, что они обжалуют увольнение со службы за отказ выполнять приказ о въезде в Украину в феврале.

Ранее мы сообщали, что у россиян новые проблемы в войне с Украиной.

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