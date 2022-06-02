«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

Время чтения: 29 Секунд

В данный момент проведение «референдума» на оккупированном украинском Донбассе о вхождении территорий Донецкой и Луганской областей в состав РФ невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Проведение „референдума“ о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность „республик“», – оправдался Песков.

И вновь, по мнению Кремля, во всем виновата Украина.

«Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону», – нелепо уточнил он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном на данный момент российской армией Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта.