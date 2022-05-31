Общество

Зеленский жестко ответил на планы РФ по Украине: что сказал президент

На Донбассе ситуация сложная, так как не хватает соответствующего количества оружия

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что деоккупация захваченных территорий Украины ВСУ, не должна привести к гибели людей. Об этом глава государства заявил на брифинге с президентом Словакии 31 мая, передает УРА-Информ.

«Они сосредоточили множество сил, чтобы исполнить тот или иной план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали… Нам все равно, какие планы у РФ… Наши планы понятны — мы будем все это деоккупировать», – заявил Зеленский.

Главным обстоятельством в вопросе деоккупации, как подчеркнул гарант Конституции, будет являться сохранение жизней людей.

«Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся относительно людей. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей. Именно они деоккупируют территории. Прежде всего, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ», – добавил президент Украины.

Ранее сообщалось, что российский снайпер, который попал в плен к ВСУ, признался, что, отправляясь воевать на территории украинского государства, он, как и все военнослужащие его роты, подписал документ о том, что готовы убивать мирных граждан на территории суверенного государства. 

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