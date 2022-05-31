ВСУ уничтожили инженерное подразделение российских войск

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Разведчики ДШВ ВС Украины своими усилиями уничтожили инженерное подразделение оккупационных войск российской федерации, в результате чего противник понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ, передает УРА-Информ.

«В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов», – сообщили в разведке Украины.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в данный момент не знает, почему российские войска захватили Херсон, а также полностью беспрепятственно прошли по перешейку из аннексированного Крыма.