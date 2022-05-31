Общество

Украинское контрнаступление на юге: паника среди россиян

Россияне на данный момент использую только артиллерийские и минометные обстрелы.

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Российские войска усилили огонь на юге Украины, но украинские силы мешают им двигаться вперед, а их контрнаступление сеет панику в российских рядах. Об этом сообщило украинское оперативное командование “Юг”.

По словам командования, россияне удерживают свои позиции, но им не удается завоевать новую территорию, поэтому вместо этого они сосредотачиваются на артиллерийских и минометных снарядах, пишет Первая Лента.

В понедельник российская армия дважды атаковала украинские позиции в Николаевской области с использованием вертолетов Ми-24. Ряд населенных пунктов также был обстрелян из артиллерии и ракетных установок, в результате чего пострадали не менее четырех мирных жителей.

В Миколаеве и его окрестностях были нанесены удары по жилым массивам и промышленной инфраструктуре. Повреждены мельница, мясокомбинат, водопровод и многие жилые дома, – написано в пресс-релизе.

Успешное контрнаступление украинских войск оттеснило оккупантов от села Николаевка на севере Херсонской области. По данным Южного оперативного командования, это вызвало панику среди российских подразделений в этом районе.

Ранее мы сообщали, что Украина все-таки получит ракеты малой дальности РСЗО.

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