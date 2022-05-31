У ВСУ есть продвижении на юге Украины

Россия вряд ли сможет оперативно оборудовать все линии обороны на север от Херсона

Время чтения: 41 Секунд

Подразделения вооруженных сил Украины продвигаются на юге Украины в Херсонской области. Об этом сообщает австрийский военный аналитик Том Купер, передает УРА-Информ.

«Это очень важная попытка контрнаступательных действий. Мы наступаем прямо напротив Новой Каховки, это ГЭС. И это второй мост через Днепр, который обеспечивает всю группировку российских войск, которая находится в районе Кривого Рога. Если нам удастся рассечь этот плацдарм напополам, то мы сможем атаковать и Херсон с двух направлений — с севера вдоль Днепра и с запада со стороны Николаева», – считает Купер.

Рассечение силами ВСУ данного плацдарма, как считает эксперт, дает украинским силам возможность зайти с фланга на Херсон, а также обойти линию обороны российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в данный момент не знает, почему российские войска захватили Херсон, а также полностью беспрепятственно прошли по перешейку из аннексированного Крыма.