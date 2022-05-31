Общество

Солдаты РФ документально подтверждают, что согласны убивать украинцев, – пленный снайпер

Сам солдат попал в плен во время боя на территории Волновахского района Донецкой области

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Российский снайпер, который попал в плен к ВСУ, признался, что, отправляясь воевать на территории украинского государства, он, как и все военнослужащие его роты, подписал документ о том, что готовы убивать мирных граждан на территории суверенного государства. Видео допроса россиянина обнародовала Служба безопасности Украины, пишет УРА-Информ.

«Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины, 29 апреля. Все из нашей роты подписали. Я написал рапорт 29 числа, некоторые писали отказ на рапорт. Но замполит сказал: «Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то «на губу» поедете, или просто уволят», – сказал пленный оккупант.

Ранее сообщалось, что в Кремле было принято решение вывозит украинских детей в Ростовскую область для предоставления им гражданства РФ. 

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