Путин подписал новый указ насчет украинских детей: стало известно, что задумал глава Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова отличился возмутительным поступком, который вызвал шквал критики в соцсетях. Лидер РФ на сей раз подписал указ, который непосредственно касается украинских детей-сирот.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Путин подписал указ об упрощении приема украинских детей-сирот к российскому гражданству», – лаконично подмечено в сообщении.

Так же в документе сказано, что делается вышеупомянутое в рамках так называемой «гуманитарной помощи» жителям Украинского государства. При этом в соцсетях задались вопросом о том, сколько же детей было вывезено насильственным образом из Украины на территорию Российской Федерации. Однако, к сожалению, точных подсчетов нет. Есть лишь примерные.

Впрочем, известно, что количество вывезенных людей в РФ из Украины достигает сотен тысяч. Некоторые даже утверждают, что их число доходит чуть ли не до миллиона.

Напомним, мэр Мариуполя рассказал подробности об ужасах фильтрационных лагерей.