Общество

Мэр Мариуполя рассказал подробности об ужасах фильтрационных лагерей

Мариупольцы, которые пытаются уехать из города, должны пройти «фильтрационный» лагерь

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Жители оккупированного украинского Мариуполя не могут покинуть захваченный город, чтоб не проходить через «фильтрационные» лагеря, которые были созданы российскими захватчиками. По предварительным подсчетам, в городе остается еще 120 тысяч человек. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УРА-Информ.

Особая опасность в этих лагерях, как уточнил мэр города, ждет госслужащих и муниципальных работников, их отправляют прямиком за решетку

«Это гетто, которое создали российские оккупационные власти. Мы должны представить, как все это происходит. Приезжаешь ты в палатку, где сидят МГБ и ФСБ, 15 человек ждут допроса мариупольца. Могут допрашивать часами. Если ты госслужащий или муниципальный работник, то обязательно попадаешь за решетку. Тебе одевают что-то на голову, и ведут в еленовскую тюрьму», – подчеркнул Бойченко.

Известно еще от так называемых «приговоров суда». Согласно ним, задержанных жителей Мариуполя «приговаривали» к 10 годам заключения, также известно и о приговорах по расстрелу.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины в ближайшее время проведет плановый перерасчет пенсионных выплат работающим украинским пенсионерам. 

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