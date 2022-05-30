Мэр Мариуполя рассказал подробности об ужасах фильтрационных лагерей

Мариупольцы, которые пытаются уехать из города, должны пройти «фильтрационный» лагерь
Жители оккупированного украинского Мариуполя не могут покинуть захваченный город, чтоб не проходить через «фильтрационные» лагеря, которые были созданы российскими захватчиками. По предварительным подсчетам, в городе остается еще 120 тысяч человек. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УРА-Информ.
Особая опасность в этих лагерях, как уточнил мэр города, ждет госслужащих и муниципальных работников, их отправляют прямиком за решетку
«Это гетто, которое создали российские оккупационные власти. Мы должны представить, как все это происходит. Приезжаешь ты в палатку, где сидят МГБ и ФСБ, 15 человек ждут допроса мариупольца. Могут допрашивать часами. Если ты госслужащий или муниципальный работник, то обязательно попадаешь за решетку. Тебе одевают что-то на голову, и ведут в еленовскую тюрьму», – подчеркнул Бойченко.
Известно еще от так называемых «приговоров суда». Согласно ним, задержанных жителей Мариуполя «приговаривали» к 10 годам заключения, также известно и о приговорах по расстрелу.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины в ближайшее время проведет плановый перерасчет пенсионных выплат работающим украинским пенсионерам.
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