«Кто мы такие?»: жители ОРДЛО жалуются на фильтрацию

Фильтрации граждан подвергают на всех направлениях выезда
Жители временно оккупированных территорий Донбасса возмущены тем, что российская федерация «не ценит» их. Они жалуются, что россия отправляет их на такую же фильтрацию, как и украинцев из других регионов Украины. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.
Жители ОРДЛО пытаются выезжать в Россию из ОРДО.
«Мы имеем „паспорта“ „ДНР“. В зале ожидания граждане с паспортами Украины. И инспектор говорит, что всем обязательно нужно пройти фильтрацию! Восемь лет фильтров! Не достаточно?.. Ехали к врачу в РФ на консультацию… и все равно! Фильтрация! Дороги нет. Воды нет! Фильтрация! Мобилизация! Это прикол??? В Херсоне связь РФ операторов! Банки РФ! Мы кто!» — возмущены жители ОРДО.
Ранее сообщалось, что бои ВСУ с армией оккупантов достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.
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