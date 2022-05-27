«Кто мы такие?»: жители ОРДЛО жалуются на фильтрацию

Фильтрации граждан подвергают на всех направлениях выезда

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса возмущены тем, что российская федерация «не ценит» их. Они жалуются, что россия отправляет их на такую же фильтрацию, как и украинцев из других регионов Украины. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители ОРДЛО пытаются выезжать в Россию из ОРДО.

«Мы имеем „паспорта“ „ДНР“. В зале ожидания граждане с паспортами Украины. И инспектор говорит, что всем обязательно нужно пройти фильтрацию! Восемь лет фильтров! Не достаточно?.. Ехали к врачу в РФ на консультацию… и все равно! Фильтрация! Дороги нет. Воды нет! Фильтрация! Мобилизация! Это прикол??? В Херсоне связь РФ операторов! Банки РФ! Мы кто!» — возмущены жители ОРДО.

Ранее сообщалось, что бои ВСУ с армией оккупантов достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.