В вопросе войны кадры решают все

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Война РФ против суверенной Украины на истощение является крайне опасной. Об этом заявил экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Не существует никакой надежды на то, что нынешние «кадры» в россии, которые виновны в провале захвата Украины, окажутся дееспособнее в условиях войны более, чем в мирное время.

«А это значит, что если мы хотим Победы в этой войне — вопрос о замене указанных „кадров“ является принципиально важным. Ну, а если (как сейчас) не менять вообще никого — то и результат будет соответствующий. И не факт, что удастся обойтись только чрезмерными жертвами среди военных и гражданских лиц», – считает Гиркин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании заявил, что владимир путин стал добиваться прогресса в Украине.