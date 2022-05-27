Общество

Гиркин считает опасной для России войну «на истощение» в Украине

В вопросе войны кадры решают все

Время чтения: 34 Секунд

Война РФ против суверенной Украины на истощение является крайне опасной. Об этом заявил экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Не существует никакой надежды на то, что нынешние «кадры» в россии, которые виновны в провале захвата Украины, окажутся дееспособнее в условиях войны более, чем в мирное время.

«А это значит, что если мы хотим Победы в этой войне — вопрос о замене указанных „кадров“ является принципиально важным. Ну, а если (как сейчас) не менять вообще никого — то и результат будет соответствующий. И не факт, что удастся обойтись только чрезмерными жертвами среди военных и гражданских лиц», – считает Гиркин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании заявил, что владимир путин стал добиваться прогресса в Украине. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В МВД раскрыли новую стратегию ВСУ

Украинским бойцам нужно подождать, пока поступит тяжелое вооружение, подготовить тылы

ВСУ сбили над Херсоном российский истребитель

Украинский истребитель над Херсоном сбил российский Су-35

«Верните ребят домой!»: мобилизованные мужчины оказались заложниками «властей» «ДНР»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой»

Зеленский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

Запад должен решительнее поддерживать Украину

«Кто мы такие?»: жители ОРДЛО жалуются на фильтрацию

Фильтрации граждан подвергают на всех направлениях выезда

Бои ВСУ с РФ достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения

Враг штурмует позиции наших войск