Данилов сказал, пытают ли  русские пленных украинцев из «Азовстали»: подробности

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался о судьбе защитников Мариуполе и всей Украины. По его словам, Российская Федерация относительно нормально себя ведет по отношению к представителям ВСУ, которые укрылись в здании «Азовстали».

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Данилов заявил, что русские не пытают эвакуированных солдат ВСУ из «Азовстали». Он уверяет, что в будущем защитников Мариуполя намерены обменять на плененных солдат Российской Федерации», – сказано в начале сообщения.

Далее источник процитировал Данилова. Как заявил чиновник, к нашим военным даже нет несоответствующего, пренебрежительного отношения. Однако он не знает, как ситуация в дальнейшем может измениться. Во всяком случае, он уверил, что эксперты наблюдают за данным процессом.

Как сообщалось ранее, Кива сказал, когда Украина станет частью РФ: экс-нардеп отличился возмутительным заявлением и назвал дату.