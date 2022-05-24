Общество

«Он — больной человек»: стало известно, как Путин окончательно принял решение о войне с Украиной

вВукраинской разведке знали точную дату вторжения России

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Президент россии Владимир Путин принял окончательное решение о начале полномасштабного вторжения на территорию украинского государства около 15:00 23 февраля. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает УРА-Информ.

«До обеда 23-го числа шли еще определенные колебания, подготовки и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант… В день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он — больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное», – подчеркнул он.

В разведке Украины знали точную дату вторжения РФ, и эту информацию довели до высшего руководства страны.

«Общество готовили к войне, и главное было не посеять панику в обществе. Именно это и было достигнуто», – добавил Буданов.

Ранее сообщалось, что наступление армии РФ провалилось в первые дни вторжения в Украину. Скорой войны не вышло, а к затяжной никто не готовился: ни Россия, ни Запад.

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