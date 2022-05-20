Войска РФ перебросили большое количество военной техники в Чернобаевку

В Чернобаевку было перемещено более 100 единиц техники

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Из-за серьезных потерь личностного состава, российские военные пытаются укомплектовать свои подразделения, в связи с чем в Чернобаевку вновь было перемещено более 100 единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УРА-Информ.

«В рамках комплектования подразделений, которые понесли потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники», – уточнили в командовании.

Ранее сообщалось, что по Одесской области вновь был нанесен вражеский ракетный удар с применением авиации.