В Україні загинув ще один російський полковник: він протримався лише місяць

Чергові втрати серед високопоставлених росіян.

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Ще одного російського полковника було вбито в Україні. Денис Козлов загинув за невдалої спроби форсувати річку Донець на сході України. Загалом місяцем раніше 40-річний Козлов замінив іншого вбитого командира.

За словами голови влади Луганської області, під час спроби форсувати річку росіяни втратили понад 1000 військовослужбовців та близько 100 одиниць техніки, пише УРА-Інформ.

Збройні сили України запобігли форсування російськими військами річки Донець у Донбасі на сході країни. При спробі форсування на захід від Сєверодонецька російські війська були обстріляні українцями. Росіяне втратили значної кількості техніки, зокрема понтонний міст.

Один із убитих — полковник Денис Козлов. Він 42-й російський полковник, убитий ЗСУ. 40-річний Козлов протягом місяця командував 12-ю окремою гвардійською Калінінградсько-Городзіцькою Червонопрапорною інженерною бригадою. Він змінив полковника Сергія Порочню, який загинув в Україні 14 березня.

Козлов був посмертно нагороджений російською владою орденом Мужності та похований у своєму рідному місті Муромі Володимирської області.

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