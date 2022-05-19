Страны G7 готовят мощный пакет помощи Украине: ВСУ рассказали о радостной новости

Государства неофициального клуба «Большой семерки» намерены снова помочь Киеву соответствующим образом. На сей раз речь идет уже не о миллионах, а о миллиардах евро, которые должны несколько изменить ход событий в Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«G7 готовит пакет финансовой помощи для Украинского государства. Речь идет о 15 миллиардах евро. Планируется, что пакет будет охватывать 3 месяца с финансированием преимущественно в виде грантов», – коротко сказано в сообщении.

К сожалению, пока не раскрывается ничего насчет того, кому предназначены выплаты и вообще на что они пойдут. Тем не менее, ожидается, что большая часть денег пойдет на усиление армии, которая уже на протяжении почти 3-х месяцев защищает украинцев от оккупантов.

Как сообщалось временем ранее, украинцы смогут получить 125 000 гривен помощи от государства: СМИ раскрыли, кому положены выплаты.