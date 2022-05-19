Стало известно, во сколько обошелся Кличко бесплатный проезд для граждан по Киеву

Еще с самого начала войны России против Украины власть в столице приняла решение о том, чтобы отменить оплату общественного транспорта. Однако сравнительно недавно, 16 мая, ее решили возобновить. Эксперты в итоге выяснили, в какую же цену обошелся такой шаг городскому главе Киева Виталию Кличко.

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Об этой информации сообщили в «НВ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что уже с 16 мая проезд в любом виде общественного транспорта составляет 8 гривен. В то же самое время Кличко сказал, что повышать оплату пока не будут из-за явного экономического кризиса.

Тем не менее, ему задали вопрос, сколько же денег было потрачено на то, чтобы почти 3 месяца проезд для граждан страны в Киеве был бесплатным. Кличко ответил, что властям пришлось заплатить полмиллиарда гривен.

Более того, стоит сказать, что еще далеко не все станции метро работали на протяжении всего периода войны. Только в мае их начали открывать.

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